FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, penaltılarda hücum takımına ikinci vuruş şansı tanınmamasını önerdi. Teklife göre kaleciden veya direkten dönen top tamamlanamayacak; penaltı golle sonuçlanmazsa hakem oyunu durduracak ve savunma takımı kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

İtalyan eski hakem, penaltıların yaklaşık yüzde 75'inin golle sonuçlandığını hatırlatarak hücum takımlarının kalecilere karşı büyük avantaj taşıdığını savundu. Collina'ya göre bu kadar yüksek gol olasılığı bulunan bir fırsatı değerlendiremeyen takımın aynı pozisyonda ikinci ya da üçüncü bir şansı olmamalı.

KALECİ İLE OYUNCU ARASINDA DENGE ARAYIŞI

Yürürlükteki kurala göre kalecinin kurtardığı veya direkten dönen top oyun alanında kaldığı sürece pozisyon devam ediyor ve hücum oyuncuları topu tamamlayarak gol atabiliyor. Collina'nın önerisi kabul edilirse penaltılar, seri penaltılarda olduğu gibi tek vuruşla bitecek. Öneriyle kaleci ile hücum oyuncusu arasındaki rekabetin dengelenmesi amaçlanıyor.

ALONSO VE KANE'İN GOLLERİ ÖRNEK OLDU

Penaltıdan dönen topların tamamlanması önemli turnuva maçlarında da belirleyici oldu. 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpoollu Xabi Alonso, Milan kalecisi Dida'nın kurtardığı penaltıdan dönen topu ağlara göndererek skoru 3-3'e getirmişti.

İngiltere'nin EURO 2020'de Danimarka karşısında Harry Kane'in dönen topa yaptığı vuruşla bulduğu gol de aynı türden bir pozisyonda gelmişti. Önerilen düzenleme o maçlarda yürürlükte olsaydı bu goller geçerli sayılmayacaktı.