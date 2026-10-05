Sevgili okuyucularım, 2 Ekim 2026 Cuma tarihli SÖZCÜ Gazetesi’nin spor sayfasında “Sayın İçişleri Bakanı’na Açık Mektup” başlıklı bir yazı kaleme aldım. Yazının konusu özetle Türkiye’deki futbol müsabakalarında görev alan ve sayıları 284’ü bulan polis kökenli hakem ve temsilcilerdi. Aradan iki gün bile geçmeden Sayın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi beni aradı. Konuşmanın özetini yazıyorum.

“BEN bu tip bir olayı bilmiyordum. İlk defa duydum, teşekkür ederim. Emniyet Genel Müdürüm de yanımdaydı. Jandarma Genel Komutanı ile de konuştum Erman Hocam... Araştıracağım, gereğini yapacağım” dedi. Bir bakanın bir gazeteciyi arayıp bu kadar net cevap verdiği nadir görülmüştür. Kendisine çok teşekkür ettim, saygılarımı ve sevgilerimi ilettim, görüşmemiz bitti.

NOT: Polislik ve askerlik çok şerefli iki meslek. Askerler yıllar önce bu işten çekildiler. Polis kökenli hakem ve temsilci arkadaşlar maalesef çoğu zaman kulüpler, taraftar ve basınla karşı karşıya kalıp yıpranıyor ve yıpratılıyorlar.