Futbolda dijital dönüşüm yeşil sahanın tam ortasına indi. Uruguay Kupası'nda oynanan ve Nacional'in Rentistas'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada, dünya futbolunda çığır açabilecek bir teknoloji test edildi. Karşılaşmayı yöneten hakemler, alışılagelmiş plastik kartlar yerine üzerlerinde sarı ve kırmızı kartlar için iki ayrı fonksiyonel tuş bulunan akıllı bir elektronik cihazla sahaya çıktı.

Hakemler, disiplin yaptırımı uyguladıkları futbolculara kararlarını cihazın ekranında beliren dijital sarı veya kırmızı kart görselleriyle gösterdi.

GERÇEK ZAMANLI VERİ VE SIFIR HATA

Yeni cihaz yalnızca kart gösterme işleviyle sınırlı kalmayıp, maç yönetiminde dijital asistan görevi de üstleniyor. Sistem; gösterilen kartların yanı sıra oyuncu değişikliklerini, sakatlıkları ve maç içindeki kritik gelişmeleri otomatik olarak kayıt altına alıyor.

Cihazın kaydettiği tüm veriler gerçek zamanlı olarak Uruguay Futbol Federasyonu'nun dijital platformuna aktarılıyor. Mücadele boyunca yaşanan tüm disiplin olaylarının anında sisteme düşmesi sayesinde, hakemlerin maç sonu raporlarını tanzim ederken hata yapma payı tamamen ortadan kaldırılıyor.

GÖZLER FİFA'YA ÇEVRİLDİ

Sistem teknolojik açıdan başarıyla çalışsa da ilk saha denemesinde bazı pratik eksiklikler tespit edildi. Karşılaşma sırasında tribünlerdeki seyircilerin, hakemin havaya kaldırdığı cihazın ekranındaki renkleri mesafeden ötürü ayırt etmekte zorlandığı gözlemlendi.

Ekran parlaklığı ve görünürlük problemlerinin giderilmesinin ardından dijital kart uygulamasının Uruguay liglerinde kademeli olarak yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistemin uluslararası organizasyonlara ve diğer ülke liglerine entegre edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı ise dünya futbolunun patronu FIFA verecek.