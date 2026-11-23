U-15 kategorisinde mücadele eden Erzurumşehir Spor Kulübü, gerçekleştirdiği oyuncu değişiklikleriyle Türk futbol kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. TFF talimatları doğrultusunda karşılaşmada yalnızca ilk 11'de sahaya çıkan isimlerle yetinmeyen teknik heyet, yedek listesinde yer alan 10 futbolcunun tamamına forma şansı tanıdı.

Kulüp tarafından bir ilk olarak duyurulan bu anlamlı hamle sayesinde kadrodaki tüm genç sporcuların gerçek maç atmosferini soluması, saha içinde kritik tecrübeler edinmesi ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulması sağlandı. Altyapıda fırsat eşitliğini ön plana çıkaran bu uygulama, spor camiasından tam not aldı.

ERZURUM'DA ANLAMLI MESAJ

Altyapı kategorilerinde çoğu zaman maç skorları ve kupa hedefleri ön plana çıkarken, Erzurumşehir SK'nın benimsediği bu vizyon genç oyunculara güvenmenin ve şans vermenin değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kulübün ortaya koyduğu bu yaklaşım; altyapı futbolunun yalnızca sonuç odaklı olmadığını, genç yeteneklerin gelişiminin, özgüven kazanmasının ve takımın her bir ferdinin sürecin değerli bir parçası hissetmesinin en az galibiyet kadar önemli olduğunu kanıtladı. Erzurumşehir SK U-15 Takımı'nın takdir toplayan bu uygulaması, Erzurum'dan tüm Türk altyapı futboluna yönelik güçlü ve ilham verici bir mesaj olarak kayıtlara geçti.