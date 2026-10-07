Dünya futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olarak kabul edilen David Silva, 40 yaşında futbolu bırakmaktan vazgeçti. 2023 yılında yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı sonrası kariyerini noktaladığını açıklayan İspanyol orta saha oyuncusu, yaklaşık 3 yıl sonra sahalara dönüş yapma kararı aldı.

HONG KONG LİGİ'NDE OYNAYACAK

Son olarak Real Sociedad forması giyen Silva, Hong Kong Ligi ekiplerinden Supreme Sha Tin ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Silva'nın kısa süre içinde Hong Kong'a gelerek takımla antrenmanlara başlayacağı belirtildi. Deneyimli futbolcunun, en iyi fiziksel formuna ulaşmak için çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.

KARİYERİNDE UNUTULMAZ BAŞARILAR

27 Temmuz 2023'te 20 yıllık profesyonel kariyerini sonlandırdığını duyuran Silva, kariyeri boyunca kulüp ve milli takım düzeyinde birçok başarıya imza attı. İngiltere Premier League'de Manchester City formasıyla 4 lig şampiyonluğu yaşayan Silva, İngiliz ekibinde 436 resmi maçta 77 gol ve 140 asistlik performans sergiledi.

İspanya Milli Takımı ile de önemli başarılara ulaşan Silva, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda kupa sevinci yaşadı.

SAHALARA DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Ciddi bir sakatlık sonrası uzun bir aradan sonra futbol kariyerine devam etme kararı alan 40 yaşındaki Silva'nın yeni takımıyla sahalara çıkması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.