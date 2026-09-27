İrlanda'nın kamu yayıncısı RTE, İsrail ile oynanacak maçlarda asgari düzeyde yayın yapacağını duyurdu. RTE'den yapılan açıklamaya göre, İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları, yayın sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle ekrana getirilecek.

Açıklamada, RTE'nin bu maçlarda stüdyo yayını yapmayacağı, stüdyo yorumcusu görevlendirmeyeceği ve maçların uluslararası yayın sinyali üzerinden aktarılacağı belirtildi.

RTE, karşılaşmaları bir RTE spikerinin anlatmayacağını, yayınların teknik olarak gerçekleştirilebilmesi için yalnızca asgari düzeyde RTE çalışanının görev alacağını bildirdi.

REKLAM VE SPONSORLUKLAR YOK

Kurum ayrıca, iki maçın yayınlarında reklam veya sponsorluk almayacağını açıkladı. İrlanda, İsrail ile bu akşam 21.45'te Macaristan'ın Debrecen kentinde karşılaşacak. İki takım arasındaki ikinci maç ise 4 Ekim'de Sırbistan'ın Backa Topola kentinde oynanacak.