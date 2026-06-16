ABD, Kanada ve Meksika'nın ev düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bazı yeni kurallar resmi olarak ilk kez uygulandı. Dünya Kupası'nda oynanan maçların her iki yarısında da su molası uygulaması yapılıyoe. Takımların su molalarındaki boşlukta yayıncı kuruluşlar reklam verebiliyor. Bu reklam uygulaması oldukça tartışılırken oyunun sık sık durmasına tepki gösteren taraftarlar, futbolun reklam gelirleri uğruna bölündüğünü savunuyor.

Yayıncı kuruluşlar ise bu uygulamadan adeta servet kazanıyor… The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD yayıncısı Fox, su molaları sırasında yayınlanan 30 saniyelik reklamların ücretlerini belirledi. İlk tur maçlarında reklam bedellerinin yaklaşık 200 bin dolar seviyesinde olduğu, ABD Milli Takımı'nın maçlarında ise bu rakamın 750 bin dolara kadar çıktığı belirtildi. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.

250-330 MİLYON GELİR BEKLENİYPR

Her su molasının yaklaşık üç dakika sürdüğü ve bu süre içinde dört adet 30 saniyelik reklam yayınlanabildiği ifade edildi. Turnuva boyunca oynanacak 104 maçta toplam 208 su molası verilmesi planlanıyor. Bu da yayıncı kuruluşlar için yüzlerce yeni reklam alanı anlamına geliyor. Yapılan hesaplamalara göre Fox'un yalnızca su molalarında yayınlanan reklamlardan yaklaşık 250 ila 330 milyon dolar arasında gelir elde edebileceği öngörülüyor.

SU MOLASINA TEPKİLER

ABD Milli Takımı'nın teknik direktörü Mauricio Pochettino, oyunun her iki yarıda da durdurulmasından hoşnut değil. Pochettino, "Bu işten hiç hoşlanmıyorum. Sadece hava koşulları uç noktalardaysa mantıklı buluyorum. Ama hava iyiyken tamamen gereksiz." demişti.

Hollandalı futbolcu Van Dijk da, "Su molaları biraz ilginç çünkü şimdiye kadar neredeyse tüm maçları izledim ve her reklam arasına girildiğinde, bu durum biraz... Bu hoşuma gitmedi." Açıklamasını yapmıştı.