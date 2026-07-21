İspanya Milli Takımı, New Jersey’de oynanan 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 yenerek şampiyon oldu. 2024 Avrupa Şampiyonası’nın ardından Dünya Kupası’nı da kazanan La Roja, böylece tarihte aynı başarıyı ikinci kez tekrarladı. Ama bu kadar değil. Altyapıdaki güçlü sistem, kültürel uyum ve Teknik Direktör Luis de la Fuente’nin istikrarlı yaklaşımı sonucu İspanya, son 38 maçta yenilgi yüzü görmedi. U-17’den A Takım’a son 5 yılda hem erkek hem kadın takımlarında 16 uluslararası şampiyonluk kazanan Boğalar, erkek ve kadın Dünya Kupası’nı aynı anda elinde tutan ilk ülke oldu. Erkeklerde 2023 Uluslar Ligi ve 2024 Olimpiyat altınını, kadınlarda ise 2023 Dünya Kupası ile 2024-2025 Milletler Liglerini kazandılar.