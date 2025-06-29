ABD'de devam eden 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunun ikinci karşılaşması Benfica ve Chelsea arasında oynandı.
Charlotte şehrinde yer alan Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, İkinci yarıda Chelsea, 65. dakikada İngiliz milli futbolcu Reece James ile ilk golü buldu. Maçın 85. dakikasında 'şiddetli sağanak yağış ihtimali' nedeniyle karşılaşma durduruldu ve tribünler boşaltıldı.
4 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ
Yaklaşık 2 saat süren aranın ardından mücadele 85. dakikadan devam etti. Benfica 90+5'te Angel Di Maria'nın attığı penaltı golüyle eşitliği sağladı ve normal süresi 1-1 biten karşılaşma uzatmalara gitti.
CHELSEA UZATMALARDA GOL OLUP YAĞDI
15 dakikalık ilk uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken, ikinci 15 dakikalık uzatmalarda Chelsea gol olup yağdı. Karşılaşmanın 108. dakikasında Nkunku, 115. dakikasında Neto ve 117. dakikasında Dewsbury-Hall ile 3 gol birden bulan Chelsea, Benfica'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Müsabaka maçın durduğu anlarla birlikte 4 saat 40 dakika sürdü.