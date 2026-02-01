Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, duraklamalarda bulduğu golle sahasında West Ham United'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son anları adeta kaosa sahne oldu.

Maçın sonlarına doğru Adama Traore’nin Chelsea’li futbolcu Marc Cucurella'yı tutup fırlatmasıyla bir arbede patlak verdi ve sahadaki neredeyse tüm oyuncuların dahil olduğu bir kavgaya dönüştü. West Ham’lı Todibo , Pedro'yu reklam panolarına yaslayarak iki eliyle boğazını sıktı. Hakem Anthony Taylor, VAR’dan pozisyonu inceledikten sonra Todibo’ya kırmızı kart gördü.

‘ONU YEMEYE ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDU’

Sky Sports'taki yorumcu Gary Neville , "Bir noktada boynundan yakaladı ve onu yemeye çalışıyormuş gibi görünüyordu" dedi . Tobido'nun oyundan atılmasıyla birlikte ev sahibi seyirciler büyük bir coşkuyla ayağa kalktı.