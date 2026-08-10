The Washington Post tarafından ulaşılan Pentagon belgesine göre, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, sektör yöneticilerine gönderdiği resmi yazıda üretim kapasitelerinin derhal artırılmasını ve teslimat takvimlerinin önemli ölçüde öne çekilmesini talep etti.

21 GÜN SÜRE TANIDI

Mevcut geliştirme ve üretim sürelerinin yetersiz kaldığına dikkat çeken Feinberg, şirketlere "çok daha hızlı ve agresif" yeni planlar hazırlamaları ya da üretim kapasitesini artırmaya yönelik somut projelerini sunmaları için 21 gün süre tanıdı. Şirketlerden ayrıca tesislerin genişletilmesi ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi isteniyor.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) verilerine göre, ABD'nin savaştaki ilk ayında 850'den fazla Tomahawk füzesi, 1000’i aşkın Patriot ve THAAD mühimmatı ile 1300'den fazla taktik balistik füze kullandığı belirtiliyor. Bu yoğun kullanım sonucunda savaş öncesinde 2 bin 200 civarında olan küresel Patriot stokunun 827'nin altına, 452 adetlik THAAD stokunun ise 278'e kadar gerilediği tahmin ediliyor.