NATO, İran’dan gelebilecek tehditlere karşı Türkiye’deki bir hava üssünde balistik füze savunma kapasitesini artırmak için ek Patriot sistemi gönderme seçeneğini inceliyor.

Bloomberg kaynaklarına göre NATO, İran’dan gelebilecek tehditlere karşı Türkiye’deki balistik füze savunma kapasitesini güçlendirmeyi değerlendiriyor.

İttifak, Orta Doğu’dan fırlatılan füzeleri izlemek için kullanılan erken uyarı radarını korumak amacıyla Türkiye’nin doğusuna savunma sistemi konuşlandırmıştı.

Kaynaklar, NATO’nun Amerikan askerlerinin bulunduğu bir hava üssünü güçlendirmek için ek bir Patriot sistemi göndermeyi düşündüğünü belirtti.

Olası takviye, İran’dan fırlatılan füzeleri önlemenin ardından gündeme geldi. Füzelerin, ittifakın karşılık verme kapasitesini test ettiği ifade edildi.

Türkiye’nin doğusundaki Kürecik’teki ABD AN/TPY-2 radarı, İran’a en yakın erken uyarı sistemlerinden biri olarak fırlatılan füzelerden en az birinin hedefi oldu.

Üst düzey bir askeri yetkili, NATO’nun tehditlere karşı uyum sağlamayı sürdüreceğini söyledi. İran’ın savaşın başından bu yana ABD’nin erken uyarı sistemlerini zayıflatmaya çalıştığı, Körfez’deki bataryaları yönlendiren Ürdün’deki AN/TPY-2 radarının da hedef alındığı bildirildi.

Diğer potansiyel hedef ise Türkiye’nin güneyindeki İncirlik Hava Üssü.

Kaynaklar, ittifakın burada konuşlu İspanyol yapımı PAC-2 sistemi bulunan üsse bir PAC-3 bataryası yerleştirmeyi değerlendirdiğini açıkladı. PAC-2’nin uçak ve seyir füzelerine karşı etkili olduğu, balistik füzelere karşı kapasitesinin sınırlı olduğu kaydedildi.

NATO’nun Doğu Akdeniz’deki hava ve füze savunma sistemlerinin 4 Mart’tan bu yana İran’dan fırlatılan üç füzeyi önlediği belirtildi.