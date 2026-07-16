FAMM programı kapsamında geliştirilen füzeler, hem kara hem de hava platformlarından fırlatılabilecek şekilde tasarlandı. CoAspire yetkilileri, 3D baskı sayesinde üretim süresinin kısaldığını, parça sayısının azaldığını ve üretim maliyetlerinin geleneksel füzelere kıyasla önemli ölçüde düştüğünü belirtiyor.

MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN 3D BASKI KULLANILDI

Yeni füze ailesinin en dikkat çeken özelliği, gövde ve birçok kritik bileşenin katkılı üretim (3D baskı) yöntemiyle hazırlanması oldu. Bu yöntem sayesinde hem üretim zinciri sadeleştiriliyor hem de ihtiyaç duyulan füze sayısı daha kısa sürede üretilebiliyor.

Şirket, FAMM ailesini özellikle yoğun mühimmat kullanımının yaşandığı çatışma senaryoları için geliştirdi. Amaç, yüksek maliyetli mühimmatların yerine daha fazla sayıda ve daha uygun fiyatlı füze üreterek operasyonel kapasiteyi artırmak.

FARKLI GÖREVLER İÇİN ÇEŞİTLİ MODELLER GELİŞTİRİLİYOR

CoAspire, FAMM ailesinin tek bir modelle sınırlı kalmayacağını, farklı menzil ve görev ihtiyaçlarına uygun çeşitli versiyonlarının geliştirileceğini açıkladı. Füze ailesinin insansız hava araçları, savaş uçakları ve kara platformlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Şirket, düşük maliyetli üretim yaklaşımının gelecekte ABD ve müttefik ülkelerin mühimmat stoklarını daha hızlı yenilemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyor. Savunma uzmanları ise 3D baskı teknolojisinin, mühimmat üretiminde maliyet ve hız açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade ediyor.