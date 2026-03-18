Ortadoğu'daki tırmanan savaş ortamı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya rağmen, yabancı lüks kruvaziyer gemileri Hindistan'ın Kochi kentine olan seferlerinden vazgeçmiyor. Geçtiğimiz sezon Kızıldeniz'deki kriz nedeniyle ağır yara alan bölge turizmi, şu ana kadar tek bir iptal bile yaşamayarak hem yerel halka hem de ülke ekonomisine büyük bir umut ışığı oldu.

Geçtiğimiz 2024-25 sezonunda Afrika ve Orta Doğu arasındaki Kızıldeniz'de Husiler ve korsanlar tarafından gerçekleştirilen saldırılar, Kochi'yi derinden etkilemiş ve planlanan 10'dan fazla dev gemi seferi iptal edilmişti. Ancak mevcut mali yılda (2025-26) savaş ve Hürmüz ablukası gündemde olmasına rağmen benzer bir panik yaşanmıyor. Nisan ayından bu yana Kochi'ye 13'ü yabancı, 16'sı yerel olmak üzere 29 gemi başarıyla demirledi. Haziran ayına kadar tamamı yabancı 11 geminin daha limana gelmesi planlanıyor.

Covid-19 pandemisi ve bölgesel krizlerle dalgalanan Kochi Limanı'nın kruvaziyer trafiği, son yıllarda güçlü bir toparlanma eğilimi gösteriyor:

2018-19: 49 gemi (Covid öncesi rekor: 65.000 yolcu)

2019-20: 46 gemi

2020-21: 0 (Covid-19 Karantinası)

2021-22: 9 gemi

2022-23: 31 gemi

2023-24: 42 gemi (53.000 yolcu)

2024-25: 32 gemi (21'i yabancı)

2025-26: 29 gemi (Şu ana kadar)

HER BİR GEMİ 1.500 TURİST TAŞIYOR

Uluslararası yolcu gemilerinin gelişi sadece Kochi şehri için değil; Ernakulam, Alappuzha, Idukki ve Kottayam gibi çevre bölgeler için de devasa bir ekonomik canlanma anlamına geliyor.



Fort Kochi, Kumbalangi ve Munnar gibi bölgeleri ziyaret eden turistlerin kişi başı ortalama harcaması 10.000 rupi seviyesindeyken, bu rakam bazı turistlerde 500 dolara (yaklaşık 45.000 rupi) kadar çıkıyor.

Bu döviz girdisi; yerel el sanatları satıcılarından taksi şoförlerine kadar tabandaki ekonomiyi beslerken, Kochi Liman İdaresi de demirleyen her gemiden 10 ila 20 lakh rupi (1 ila 2 milyon rupi) arasında liman ücreti geliri elde ediyor.

Dünya denizleri çatışmalarla boğuşurken, Kochi Limanı güvenli bir liman olma imajını koruyarak turizm gelirlerini güvence altına almayı başarıyor.