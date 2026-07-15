İran Devrim Muhafızları, "Nasr 2" operasyonunun altıncı aşaması kapsamında Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD hava üssüne saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Açıklamada, üs içerisinde bulunan F-15, F-16 ve F-35 savaş uçakları ile MQ-9 insansız hava araçlarının konuşlandığı sığınakların hedef alındığı ve imha edildiği ileri sürüldü.

ÜRDÜN'DEKİ ABD VARLIĞI HEDEF ALINDI

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, Ürdün'deki ABD askeri varlığına da tepki gösterildi. Ürdün halkına seslenilen açıklamada, ülkenin ABD'nin bölgedeki askeri operasyonları için üs haline gelmesine izin verilmemesi gerektiği savunuldu.

Ayrıca ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması ve ABD tesislerine yönelik eylemler için "her fırsatın değerlendirilmesi" çağrısında bulunuldu.

KUVEYT İÇİN DE BENZER ÇAĞRI YAPILDI

Devrim Muhafızları, Kuveyt'e ilişkin yayımladığı ayrı bir açıklamada ise ülkedeki ABD askeri hedeflerine yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini öne sürdü.

Açıklamada, Kuveyt halkına ABD askeri tesislerini hedef almaları ve ülkedeki Amerikan askeri varlığının sona erdirilmesi yönünde çağrı yapıldı.

BAHREYN'DE DEPOLAR YANDI

Devlet medyası IRNA’nın haberine göre Devrim Muhafızları ABD Beşinci Filosu tarafından kullanılan bir komuta ve kontrol merkezini, depoları ve yakıt depolama tesislerini hedef aldıklarını iddia etti.

Bahreyn İran İHA ve füzelerine karşı ABD yapımı Patriot hava savunma füzesini kullandı ancak bazı füze ve İHA'ları önlemeyi başaramadı.

Başarısız müdahale sonrası kendisini imha eden Patriot füzesi

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Devrim Muhafızları daha önce Bahreyn’e düzenlediği bir saldırıda ABD’ye ait insansız teknelerin kontrol merkezini imha ettiğini iddia etmişti.