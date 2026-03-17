Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 18. güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 18 günde ölü sayısı bini aştı ABD tarafında ise 150'nin üzerinde askerin yaralandığı duyuruldu.

BAĞDAT'TA ART ARDA PATLAMALAR

Irak’ın başkenti Bağdat’ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu "Yeşil Bölge" yakınları başta olmak üzere birçok farklı bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi. Yeşil Bölge’de bulunan bir otelin üst katının insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğradığı bildirildi. Fotoğrafta, saldırıya uğrayan otel binası görünüyor.

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak düzenlediği füze saldırıları devam ediyor. Başlatılan yeni füze saldırısı sonrası Tel Aviv'de sirenler çalmaya başladı.