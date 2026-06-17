Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında dünya liderlerinin küresel krizleri ele alacağı çalışma yemeği öncesinde ABD Başkanı ve Kanada Başbakanı arasındaki gizli pazarlık, açık mikrofona yakalandı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, masada oturan ABD Başkanı Donald Trump'ın yanına giderek Kanada'nın Çin'den elektrikli araç ithal etme planı hakkında konuştu.

Liderlerin açık kalan bir mikrofon sebebiyle canlı yayına yansıyan konuşmasında, Carney'nin Trump'ı söz konusu plan konusunda ikna etmeye çalıştığı duyuldu.

Gizli pazarlığın amacına ulaşıp ulaşmadığı henüz bilinmese de Trump, Başbakan Carney'in söylediklerinden hoşnut olduğunu belirtti.

LİDERLER NE KONUŞTU?

Görüşmenin başında liderler, yan koltukta oturan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un masada bıraktığı saati hakkında şakalaştı.

Carney, Macron'un saatini gösterek “Saatini burada bırakmış. Saati bizde,” dedi Carney; bunun üzerine Trump şöyle cevap verdi: “Eğer bırakmışsa bana ver, ver hadi" diye karşılık verdi.

Şakalaşmanın ardından Carney, ocak ayındaki Çin ziyareti sırasında varılan ve geniş kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşmasının parçası olan elektrikli araç planına değindi.

Kanada'nın daha düşük bir gümrük vergisi oranıyla 49 bin adede kadar Çin menşeli elektrikli araç ithal edeceğini belirten Carney, bunun pazarın yüzde 3'ünden daha azına denk geldiğini söyledi.

Carney'nin "Bu bir sınır, katı bir sınır koyduk. Bunu aslında beğeneceğini düşünmüştüm" şeklindeki sözlerine Trump, "Bu güzel, beğendim" yanıtını verdi.

GİZLİ PAZARLIĞIN SEBEBİ NE?

Kanada ile Çin arasındaki bu anlaşma, daha önce Trump yönetimi içinde endişelere yol açmıştı.

Trump, Kanada'nın Çin araçlarının ABD'ye giriş kapısı olmasına izin vermeyeceğini belirterek yeni gümrük vergileri tehdidinde bulunmuştu.

Kanada, bu anlaşmayla Çin'den yapılan elektrikli araç ithalatına uyguladığı yüzde 100'lük gümrük vergisini kısmen hafifletirken; Çin de buna karşılık Kanada tarım ürünlerine yönelik misilleme vergilerini askıya almıştı.

Kanada-ABD Ticaret Bakanı Dominic LeBlanc ise zirve marjında ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüştükten sonra, bu konunun müzakerelerde bir ticaret sorunu olarak gündeme gelmediğini ve detayların yeni olmadığını belirtti.