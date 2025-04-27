Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Taraftarların Galatasaray'a karşı yaptığı küfürlü tezahüratlara Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan müdahale geldi.

Murat Özkaya tribünlerden Galatasaray’a karşı yapılan küfürlü tezahüratlar sonrası sinirlenerek ayağa kalktı ve küfür edilen tribüne müdahale ederek susmalarını işaret etti. Galatasaray'ın 1-0 önde tamamladığı ilk yarı biter bitmez de yeniden ikaz etmek için o tribünün içine girerek taraftarlardan küfür etmemelerini istedi.

'CİMBOM'UN ÇOCUĞU' TEZAHÜRATI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Olaylar ikinci yarıda da artarak devam etti. Galatasaray'ın ikinci golünden sonra aynı tribünlerden 'Cimbom'un çocuğu Murat Özkaya' tezahüratları yapıldı.

O tezahürat sonrası çok sinirlenen başkan Murat Özkaya tribüne giderek tepki gösterdi. Özkaya tezahürata eşlik ederek tepki gösterirken yakınında bulunanlar başkanı güçlükle sakinleştirdi.