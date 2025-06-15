Transfer sezonuna Leroy Sane hamlesi ile hızlı başlayan Galatasaray, kaleci takviyesi için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera'nın boşluğunu bir dünya yıldızı ile doldurmaya hazırlanıyor.

SÜRPRİZ HAMLE

Galatasaray, Barcelona kalecisi Marc-Andre Ter Stegen'in transferi için vites yükseltti. Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan ekibinden sürpriz bir hamle geldi. Söz konusu haberde Alman kalecinin bonservissiz olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Haberin detaylarında Barcelona'nın oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istediği kaydedildi. Galatasaray'ın bu hamleden sonra yıllık ücret konusunda daha cömert davranabileceği aktarıldı. Kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Ter Stegen'in sık sık sakatlanması nedeniyle gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Yıldız futbolcuların bulunduğu bir kadrosu olan Galatasaray'ın Ter Stegen için ilgi çekici bir adres olabileceği yorumu da yapıldı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle 2026 Dünya Kupası öncesinde Alman file bekçisinin, vitrinde parlayarak milli takım kadrosunda yer alabileceğini düşündüğü ifade edildi.