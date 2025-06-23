Leroy Sane’yi kadrosuna katıp transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray’ın şu anda konsantre olduğu tek bir mevki var: 1 numara. 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sonrası kaleci konusunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar zor bir hedefe yöneldi.

Lille'den Lucas Chevalier hayalleri süslüyor. 23 yaşındaki Fransız file bekçisini alıp, uzun yıllar 1 numara transferini rafa kaldırmak isteyen Aslan tüm imkânlarını seferber etti. Kapı 45 milyon Euro’dan açıldı. Menajerler aracılığıyla rakamın düşürülmesi üzerine Fransızlarla pazarlık yapılıyor.