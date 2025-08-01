Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rams Park'ta gündemi değerlendirmek için basın mensupları ile bir araya geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen transferi ve gelecek hamleler için önemli açıklamalarda bulundu. Camia olarak bir hayali gerçeğe çevirdiklerini ifade eden Başkan Özbek "Bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçoğuna imkansız gibi görünüyordu. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar, bizim bu hayalimize ortak oldular. Bu destekle, bu inançla hayalimiz büyüdü. En önemli hedefimiz haline geldi" dedi.

'BİR VİZYON MESELESİ'

Sane ve Osimhen transferlerinin bir vizyonu yansıttığını dile getiren Dursun Özbek "İlk olarak Alman Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in 10 numarası, görülmemiş şekilde sezon yeni tamamlanmışken geldi. Ardından Türk futbol tarihinin en büyük transferi Victor Osimhen'i sonuçlandırdık. Bu transferler sadece rakam transferi değildir.

Galatasarayımızı, Türkiye'nin değil dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürmenin adımlarından biridir. İstediği zaman Galatasaray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının göstergesidir. Galatasaray ve ülkemiz insanıyla gönülden bağ kuran Osimhen'in ve bize yürekten inanan Sane'nin güveninin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

'BİZE İNANMAYANLAR VARDI'

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, ise transferin detaylarına ilişkin konuştu.

Kendilerine inananların az olduğunu belirten Kavukcu: "Başkanımızla birlikte ocak ayında bir hayalimiz vardı. Victor ile konuştuğumuzda Victor bile inanamamıştı. Ocak ayında bile teklif vardı çok ciddi Victor'a. O tarihteki teklifte 'Gitmeyeceğim, kalacağım' dedi. 'Sezon sonunda sizinle konuşalım' dedi. O dönem bize inanmayanlar, PR'cı diyenler vardı. Galatasaray'ın geldiği noktayı hissediyorduk başkanımla. Sadece transfer değil. Galatasaray bir marka. Galatasaray, dünyada bir marka olma yolunda bir yola çıktı. Geleceğe borç bırakarak Victor'un bonservisini almıyoruz. Gurur vesilesi bu. Galatasaray'ın Victor'un bonservisini sermaye olarak kasasına koyduk şu anda" diye konuştu.

'GERÇEK RAKAMLARI AÇIKLASINLAR'

Fenerbahçe'ye de isim vermeden göndermelerde bulunan Abdullah Kavukcu "Osimhen'e teklifi, Muslera'ya veda yemeğinde teklif yaptık. O gün yaptığım teklifi 1 lira dahi artırmadık. Neyse rakam onu verdik, saklamadık. Başka takımlar da kiraladıkları futbolcuların rakamlarını gerçekçi olarak açıklarlar. Victor'a Türkiye'den teklif gitti, ne cevap verdiğini biliyoruz Victor'un. Victor farklı bir karakter. Victor'a sadece Türkiye'den değil, dünyadaki farklı takımlardan çok büyük teklifler gitti.

Napoli açıklayabilir bunları. Napoli'ye de teşekkürler, bu operasyonu sadece George ile değil, George bizim için çok değerlidir, sadece 1 kişiyle yaptığımız transfer süreci değildir. Galatasaray'ın çok iyi çevresi vardır. Herkese ulaşabilecek gücümüz vardır. Galatasaray böyle büyük bir camiadır. Napoli ile öyle göründüğü gibi bir ilişki yoktur."

'3 KALECİYLE GÖRÜŞÜYORUZ'

Kaleci transferine ilişkin sorulara da yanıt veren Abdullah Kavukcu: "Biz bunu sezon sonunda da konuştuk. Galatasaray, Avrupa'daki tüm futbolcuların odak noktası haline geldi. Galatasaray - net söylüyorum yani - istediği futbolcuyu alır. Kimsenin hayal edemeyeceği rakamları Galatasaray masaya koyar. Kaleciyle alakalı çok farklı isimler konuşuluyor. İsmi konuşulmayan, duymadığınız 3 kaleci var. Gizli bir şekilde yönetiyoruz. Biten bir şey yok. Görüştük mü görüştük. Herkesle görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.