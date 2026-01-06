Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u cezaevinde ziyaret ettiklerini ifade etti.

Erden Timur'un iyi bir Galatasaraylı olduğunu dile getiren Özbek, şöyle devam etti:

"Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı, kendisiyle beraber de çalıştık. Benim yönetimimdeydi. Daha önce ben başkanken geçtiğimiz dönemde de forma ve stat sponsorluğu için de Galatasaray'a bayağı destek verdi. Burada maalesef bu dönem bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisinin Galatasaray Spor Kulübü olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Silivri'de kendisini ziyaret ettim. Dertleştik, kendisini moralli gördük. Kısa sürede de inşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek."