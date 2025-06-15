Devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarını terk ederken geleceği de belirsizliğini koruyor.
Sarı-kırmızlı ekip zorunlu satın alma opsiyonunu 10 milyon Euro olan yıldız için çıkmaza sürükleniyor. İspanyol forvet, eşyalarını toplatıp ülkesine gönderdi.
Mauro Icardi ile kutlamalarda gerginlik yaşadığı ifade edilen Morata'nın sarı-kırmızılı ekipte yola devam etmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
FESİH GÜNDEMDE
Geleceği merak konusu olan deneyimli golcünün sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi. Bir diğer iddiaya göre ise Morata ile kulüp arasında karşılıklı anlaşmayla sözleşme feshi gündemde.
Galatasaray forması altında 16 karşılaşmada görev alan Alvaro Morata, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.