Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibini konuk etti.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar mücadelede kendilerine ayrılan yeri doldururken İskoçya ekibi Celtic'in taraftarına da teşekkür etti.
TEŞEKKÜR PANKARTI
Filistin-İsrail geriliminde Filistin halkına olan desteği ile dikkat çeken Celtic taraftarına özel pankart hazırlandı.
Galatasaray taraftarları yayına yansıyacak şekilde astığı pankartta "Filistin'e olan destekleri için Celtic taraftarlarına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.