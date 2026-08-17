Kadro kalitesini dünya çapında isimlerle yükseltmeyi hedefleyen Galatasaray'da transfer gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı camianın prestijli birçok transferinde kilit rol oynayan menajer George Gardi, Manchester United forması giyen Marcus Rashford için devreye girdi.

HT Spor'un haberine göre Gardi, İngiliz devinde geleceği netleşmeyen yıldız futbolcuyu Galatasaray'a getirebileceğini sarı-kırmızılı yönetime iletti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Barcelona'da oldukça başarılı bir grafik çizmş ve ardından Manchester United'a geri dönmüş olan tecrübeli hücum oyuncusunun, kariyerine yeni bir yön vermeye sıcak baktığı belirtiliyor.

ÖNCELİK RAFAEL LEAO'DA

Fenerbahçe ile de anılan Rashford seçeneği masada ciddi bir alternatif olarak dururken, Galatasaray yönetiminin sol kanat takviyesindeki birincil hedefi ise netliğini koruyor. George Gardi’nin sunduğu Rashford önerisine rağmen sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetimin listenin ilk sırasına Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu yazdığı öğrenildi. Yönetimin, Leao transferindeki sürece göre Rashford hamlesini resmiyet kazanacak şekilde hızlandırabileceği ifade ediliyor.