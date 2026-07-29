Serie A devi Milan'dan bu transfer döneminde ayrılmak istediğini açık şekilde belirten Portekizli Rafael Leao'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe de bulunuyor. Sarı-Lacivertlilerde yöneticilerden Cihan Kamer, Leao transferi için İtalya'ya bilgi alma ziyareti gerçekleştirirken; Sarı-Kırmızılılar ise görüşmelerini menajerler aracılığıyla yürütüyor.

NTV Spor'un İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'dan derlediği habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Leao için belirledikleri yol haritaları da ortaya çıktı.

Di Marzio'ya göre Galatasaray, Leao transferinde ciddi adım atmanın eşiğinde duruyor. Sarı-Kırmızılıların ayrıca 10 milyon euro maaşı gözden çıkardığı ve Milan'a da zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ilettiği belirtildi.

MİLAN'IN BEKLENTİSİ OLDUKÇA NET

İtalyan devinin ise zorunlu satın alma opsiyonuna kapılarını kapatmadığı ancak net 50 milyon euro bonservis beklentisinden geri adım atmadığı ifade edildi. Bu beklentinin ise transferi zora soktuğu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN KOZU BONUSLAR

Habere göre Leao'ya yıllık 7-8 milyon euro öneren Fenerbahçe'nin kozu ise cömert bonuslar… Sarı-Lacivertliler, 50 milyon euroluk bonservis bedelinde ise indirim talep ediyor. Fenerbahçe bu rakamı aşağı indirip taksitler halinde ödemek istiyor.

Leao'nun kısa süre içinde herhangi bir transfer yapmaması halinde Galatasaray'ın ağustos ayı ortalarında teklifini yenilemesi bekleniyor.