Galatasaray, Manchester City’nin yıldız kalecisi Ederson ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılı ekip, 31 yaşındaki Brezilyalı eldivenle her konuda el sıkıştı. Şimdi ise gözler Manchester City ile yürütülen bonservis görüşmelerine çevrildi.

Ederson’un Maliyeti Merak Konusu

Galatasaray’ın, dünya çapında bir yıldızla el sıkışmasının ardından kamuoyunda en çok merak edilen konu ise Ederson’un maliyeti oldu. Manchester City ile bir yıl daha kontratı bulunan tecrübeli kalecinin bonservisi ve maaş yükü, yönetimin en çok düşündüğü başlıklar arasında yer alıyor.

Transferde Kritik Günler

Galatasaray cephesi, Ederson için resmi teklif hazırlıklarını tamamlarken, İngiliz kulübüyle yapılan pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Transferin olumlu sonuçlanması halinde, Sarı-Kırmızılılar kaleyi bir kez daha dünya çapında bir yıldızla emanet etmiş olacak.

Romano’dan Farklı Bir Yorum

Transfer haberlerinde güvenilir kaynaklardan biri olarak bilinen dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano ise sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda farklı bir detaya dikkat çekti. Romano, “Manchester City, Galatasaray’dan Éderson için resmi teklifin yakında gelmesini bekliyor. Brezilyalı kaleciyle görüşmeler devam ediyor ancak kulüpler arasında henüz doğrudan bir pazarlık başlamadı. City, yeni kaleci adayı olarak James Trafford üzerinde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Ederson transferinde attığı bu büyük adım, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, önümüzdeki günler gelişmelerin netleşmesi açısından kritik önem taşıyor.