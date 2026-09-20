Sarı-kırmızılı ekipte forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan'ın saha dışındaki yankıları sürüyor. Sosyal medya hesabı üzerinden gelen yorumlara yanıt veren Sara Gündoğan, eşinin kadro tercihleri üzerinden hedef gösterilmesine ve ailesine yönelik tepkilere sert çıktı.

Galatasaray'a büyük bir istekle geldiklerini vurgulayan Sara Gündoğan, sitem dolu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun. Ben ve ailem Galatasaray’ı çok seviyoruz ve buraya severek geldik. Bu yüzden lütfen anlayın; bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek."

"DAHA YÜKSEK TEKLİFLERİ REDDETTİ"

Sarı-kırmızılı taraftarların gündeme getirdiği finansal eleştirilere de açıklık getiren Sara Gündoğan, eşinin transfer sürecinde ciddi bir fedakarlık yaptığını belirtti.

Para konusunun sürekli işlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Gündoğan, "Ayrıca lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Bu adam Galatasaray’a gelmek için maaşında indirime gitti ve daha yüksek teklifleri reddetti" sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.