G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, küresel ekonomide "aşırı dengesizliklerin" ele alınması ve makro temellerin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Kanada'da düzenledikleri toplantının ardından ortak bildiri yayımladı.

Söz konusu bildiride, çok sayıda karmaşık küresel zorluk karşısında ortak politika hedeflerinin sürdürülmesi konusunda kararlı olunduğu kaydedildi.

Ticaret ve ekonomi politikalarındaki belirsizliğin yüksek olduğuna ve küresel büyüme üzerinde baskı yarattığına işaret edilen bildiride, "Ekonomi politikalarındaki belirsizliğin zirve yaptığı dönemden bu yana azaldığını kabul ediyoruz ve daha fazla ilerleme kaydetmek için birlikte çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, sürdürülebilir olmayan küresel makro dengesizliklere ilişkin endişelerin de paylaşıldığı belirtilerek, "Bu bağlamda, potansiyel küresel etkiler göz önüne alındığında, aşırı dengesizliklerin ele alınması ve makro temellerin güçlendirilmesi gereğinin altını çiziyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İyi işleyen finansal piyasaların sürdürülmesi konusunda kararlı olunduğu aktarılan bildiride, "Artan belirsizliğin ekonomi ve finansal istikrar için etkileri olabileceğini kabul ediyoruz. Bu konuları yakından izlemeye ve istişare etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, piyasa dışı politika ve uygulamaların dengesizlikleri nasıl artırdığı, kapasite fazlasına nasıl katkıda bulunduğu ve diğer ülkelerin ekonomik güvenliğini nasıl etkilediğine dair ortak bir anlayışa ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, aynı kurallara uymayan ve şeffaflıktan yoksun olanların neden olduğu zararı ele almak için eşit bir oyun alanının ve geniş çaplı koordineli bir yaklaşımın önemi vurgulandı.

Ayrıca bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı kınanarak, ateşkes sağlanması için süren çabaların memnuniyetle karşılandığı, ateşkesin sağlanamaması halinde ise yaptırımları daha da artırmak gibi tüm seçeneklerin değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.