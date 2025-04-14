Türkiye'de 'ponzi' vurgunlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.



Aydın'da meydana gelen olayda, dolandırıcılar 'Stonex' adlı uygulama üzerinden kurdukları saadet zinciri ile kısa sürede 490 kişiyi ağlarına çekmeyi başardı.



YÜKSEK KAZANÇ GETİRİSİ SONLARI OLDU



Yeni Asır gazetesinin haberine göre; Stonex isimli uygulama içinde oluşturulan gruplarda yatırım fırsatları vatandaşlara tek tek anlatıldı. Sistemin uzun vadede yüksek kazanç verildiği anlatılırken vatandaşlar ilk dönemlerde sorun yaşamadı. Ancak bir süre sonra, sistem büyük bir vurguna dönüştü.

Mağdurlar arasında yer alan Mustafa Bozdağ, dolandırıcılarla sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve güven duyduğu bir kişi sayesinde başladığını belirtti. Kullanıcıların oldukça özensiz hazırlanan, 'Gabar' petrolü yerine 'Gavar' gibi hatalı ifadelerin bulunduğu uygulamaya inanarak bu kadar yüksek miktarlarda yatırım yapmaları ise sosyal medyada gündem oldu.



İlçedeki çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan saadet zincirinin başlangıcı olduğu için üzgün olduğunu belirten Bozdağ, "Kendisini Beyza Soylu ismiyle tanıtan bir kadınla sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. Bana Stonex adlı uygulamadan bahsetti." dedi.

Uygulamanın 2016 yılında İstanbul Borsası'na girdiğini, yetki belgesi olduğunu ve yasal olduğunu iddia eden dolandırıcıya inanan Bozdağ, "Ben bu uygulamaya girdiğimde 300 lirayla başladım." dedi.



Mağdurlar, savcılığa suç duyurunsa bulundular.







