Beşiktaş'ta ikinci sezonuna geçiren 34 yaşındaki stoper Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda takım olarak başarılı olmak istediklerini belirten Paulista, "Kazanmak isteyen bir oyuncu grubuyuz. Rekabetçi ve zor bir sezon önümüzde olacak. Beşiktaş taraftarının ne anlama geldiğini bizler zaman içinde daha iyi anladık. Beşiktaş, hem taraftarı hem de zaferler için yarışır. Bu tutku Brezilya'daki takımlara benziyor. Çok fazla benzerlik var. Rekabetçi bir takım ve bizden bu yıl kazanan bir takım beklesinler." ifadelerini kullandı.

'BU YIL FARKLI OLACAK'

Deneyimli futbolcu, yeni sezonda her şeyin daha farklı olması için geçen yıldan dersler aldıklarını dile getirdi.

Geride kalan sezonda eksik oyuncuların yerini doldurma konusunda sorun yaşadıklarını vurgulayan Paulista, "Geçen yıl sezona hem fiziksel hem teknik anlamda güçlü başladık. Kazanan bir takım vardı. Sonrasında işler sezon başında olduğu gibi gitmedi. Bu yıla geçen sezondan taşımamız gereken şey öğrendiklerimiz, tecrübe ettiklerimiz... Olumlu şeyleri alıp olumsuzlardan da bir şeyler öğrenerek, dersler çıkararak daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bu yıl daha farklı bir sezon olacak." şeklinde görüş belirtti.

Siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunun altını çizen "Sambacı", şu görüşleri paylaştı: "Ailem de burada çok mutlu. Yeni geldiğiniz bir yere aile olarak adapte olmak çok kolay olmaz ama ailem artık adapte olmuş durumda. Taraftarların bana gösterdikleri sevgi beni çok mutlu ediyor. Ben de bu sevginin karşılığını sahada onlara vermeye çalışıyorum. Tutkuyla oynayan, formasını son ana kadar terleten bir görüntü vermeye çalışıyorum. Sözleşmemin bitmesine iki yıl daha var. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım daha iyi performans gösteririm. Geleceği bilemeyiz. İki sezon olur, daha farklı olur veya bir yıl daha olur. Bunları bilemeyiz. Burada kariyerimi bitirip bitiremeyeceğime dair bir şey diyemem. Tek odaklandığım şey daha iyisini yapabilmek. Tek istediğim zaferler için savaşmak."

'TEK DÜŞÜNCEMİZ BAŞARI'

Gabriel Paulista, yeni sezonda siyah-beyazlı takımdaki tüm oyuncuların başarılı olmaktan başka bir şey düşünmediğini aktardı.

Beşiktaş'a transfer olurken beklentilerden dolayı baskı yaşayacağını bilerek geldiğini ifade eden Paulista, "Bu her kulübün üzerinde olan bir baskı. Bu formayı sırtıma geçirdiğimde bununla yaşamam gerektiğini biliyordum. Geçen sene bizim için zor bir sezon oldu. İnişli çıkışlı bir sezon oldu. Hatta birkaç sezondur kulübümüz için işler bu şekilde gidiyor. Kulüplerde bu durumlar bazen yaşanıyor. Keşke bizde olmasaydı. Takımdaki her oyuncu olması gerekenlerin farkında. Hepimizin kafasında olan şey başarılı olmak. Başka bir şey düşünmüyoruz. Bu sezonun geçen yıldan daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki diğer takımlar da yarışın içinde olmak isteyecek. Zorlu bir sezon olacak. Ben zorlu sezonları severim. Daha iyi bir sezon geçirmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda geçen sezona göre bu yıl daha fazla genç oyuncu olduğuna dikkati çeken Brezilyalı oyuncu, "Teknik direktörümüz gençlere fazlasıyla fırsat veriyor. Onların bu fırsatı değerlendirmesi lazım. Kulüplerde hem tecrübeyi hem gençliği dengede bulundurmak önemlidir. Benim futbolda öğrendiğim şey: Tecrübeli isimlerin gençlere tecrübeleri aktarması gerek. Ben de büyük futbolculardan çok şey öğrendim. Bu tecrübeyi bugünlerime taşıdım. Hedefim sahip olduğum tecrübeyi her idman ya da her maçta genç arkadaşlara yansıtmak olacak. Bir dakika bile süre alsalar bu fırsatı değerlendirmeleri gerek. Kulübümüzde çok büyük potansiyelli, iyi yerlerde oynayacak oyuncular var." şeklinde konuştu.

'SAHAMIZDA DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Brezilyalı defans oyuncusu, bu sezon savunmada daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Savunmanın yalnızca defans hattında yapılmadığını aktaran Paulista, "Sezona iyi başlamıştık ve defansif olarak özgüvenimiz çok yüksekti. Sonrasında sakatlıklar yaşadık. Benim sakatlığım çok uzun sürdü. Daha sonra diğer oyuncular oynamaya başladı. Emirhan oynamaya başladı ve adapte oldu. Ne kadar iyi oyuncu olduğunu gösterdi. Her gün performansı daha da iyiye gidiyor. Takımın herkese ihtiyacı var. Sadece stoperlerle değerlendirmemek gerekiyor. En uçta Rafa Silva'dan savunmaya kadar bütün herkes defans yapıyor. Ancak geçen sezon gerektiği kadar iyi savunma yapmadık. Bu sezon bu konuya daha iyi hazırlanıyoruz. Geçen yıl çok gol yiyorduk, bu sezon daha az gol yememiz lazım. Evimizde oynadığımız maçlarda bu kadar çok gol yemememiz gerek." ifadelerini kullandı.