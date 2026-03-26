Brezilya'nın Fransa ve Hırvatistan ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet alan Gabriel Sara, milli takım kampında Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili konuştu.

Sarı-Kırmızılılarda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla ilk kez Brezilya Milli Takımı'na seçilme heyecanı yaşayan 26 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Büyük bir sürpriz oldu. Üç ay öncesine baksam, burada olacağımı hayal bile edemezdim. Çocukluk hayalimi yaşarken, duygusal bir an yaşadım. Geçmişimize bakıyoruz, ne kadar çok çalıştığımızı görüyoruz ve çok minnettar hissediyoruz, aynı zamanda kendimi çok motive hissediyorum. Bu bir çalışmanın başlangıcı, bir yolculuğun başlangıcı ve umarım formda ve iyi durumda olurum, elimden gelenin en iyisini yapıp takımda kalabilirim.

İngiltere'de geçirdiğim dönemde teknik olarak çok geliştim ve daha olgunlaştım. Yeni pozisyonlarda her zaman olabildiğince çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Günümüzde bir oyuncu her pozisyona uyum sağlayabilmelidir.

"İKNA OLMA SEBEBİM BUYDU"

Galatasaray yetkilileriyle yaptığım görüşmelerden biri, ve sanırım beni oraya gitmeye ikna etmelerinin sebebi de buydu, Şampiyonlar Ligi hakkındaydı. İlk konuşmamız Şampiyonlar Ligi ve Milli Takım üzerineydi. Bana, Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir takım kuracaklarını ve bunun Milli Takım'a dikkat çekebileceğini söylediler ve gerçekten de öyle oldu.

Aslında kariyerimdeki her adımımı Milli Takım’a girmek amacıyla attım. Oldukça sakin ve soğukkanlı biriyim. Milli takımda yer edinmenin kolay olmadığını biliyorum. Ama yapmam gereken, günlük çalışmayla en iyi şekilde faydalanmak. Bu fırsatı sonuna kadar yakalamak."