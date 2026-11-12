Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın talipleri artıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Napoli, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara ile ilgileniyor.

27 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla Napoli'nin ilgilendiği bilinirken bir yeni talip daha çıktı. Sarı kırmızılıların yıldızı ile Roma da ilgileniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. 27 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Gabriel Sara'nın, güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro.