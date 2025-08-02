Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, yakaladığı çıkış ile birçok kulübün dikkatini çekiyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa da, 26 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

BEKLENTİ YÜKSEK

CaughtOffside'ın haberine göre Aston Villa, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara için nabız yokluyor. Sarı kırmızılıların satmaya sıcak bakmadığı Brezilyalı orta saha için yüksek bonservis beklentisi bulunuyor. Haberin detayında ise Sara'nın menajerlik şirketinin transfer için gereken bonservis bedelini 40 milyon Euro olarak açıkladığı ifade edildi.

CaughtOffside, Aston Villa'nın şu anki ilgisinin en üst seviyede olduğunu, ancak Manchester City'nin yanı sıra Everton, Leeds, Nottingham Forest ve Wolves gibi diğer İngiliz üst düzey takımlarının da oyuncuyu istediğini aktardı.

Henüz somut görüşmeler başlamasa da Aston Villa'nın Sara'yı Villa Park'a getirmek için çabalarını yakın zamanda artırabileceği ifade edildi. Ayrıca İngiliz ekibinin, Sara için ayırdığı bonservisin 20 milyon Euro civarında olduğu da haberin detaylarında yer aldı.