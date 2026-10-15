Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin’in başrollerini paylaştığı yeni dikey dizi “Konu Komşu” için düzenlenen gala, İstanbul'daki sağanak nedeniyle beklenmedik anlara sahne oldu. Şiddetli yağışın ardından gala mekanında su baskını yaşandı. SU BASKININA RAĞMEN EĞLENCE SÜRDÜ Gala sırasında çekilen görüntülerde, mekana dolan suyun zemini kapladığı görüldü. Yaşanan su baskınına rağmen davetlilerin eğlenmeye devam etmesi dikkat çekti. O anlar kameralara yansıdı. KONU KOMŞU OYUNCULARI KİMLER? Yönetmenliğini Bora Tekay’ın üstlendiği, senaryosunu Okan Başar Bahar, Görkem Tüzün ve Eray Yasin Işık’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Büşra Pekin, Rıza Kocaoğlu, Yetkin Dikinciler, Menderes Samancılar, Neslihan Yeldan, Asuman Dabak, Tuana Naz Tiryaki, Hakan Ummak, Naz Çağla Irmak, Melisa Doğu, Tuğçe Tamer ve Ayşe Melike Çerçi yer alıyor.

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