

Hikayesi Ovacık'ın seçilmiş Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kaleminden çıkan 'Oy'una Geldik'in yönetmeni Kazım Öz, X hesabından filmin vizyon tarihini bir hafta ertelemek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Başvurularının üzerinden 45 gün geçmesine rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın filmin vizyona girmesi için zorunlu olan Eser İşletme Belgesi'ni hâlâ vermediğini ifade eden Öz, belgenin hazır olmadığı bilgisinin vizyon tarihinden sadece bir gün önce kendilerine bildirildiğini söyledi.

"KÜLTÜR BAKANLIĞI'NA ÇAĞRIMIZDIR!"

Yönetmen Öz'ün açıklamasının tamamı şöyle:

"21 Şubat'ta vizyona gireceğini açıkladığımız 'OY'una Geldik' filmimizin vizyonunu bir hafta ertelemek zorunda kalıyoruz. Çekimlerine 2023'te başladığımız 19 Şubat akşamı zorlu hava muhalefetine rağmen muhteşem bir katılımla galasını gerçekleştirdiğimiz filmimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın engeline takıldı."

"45 gün önce gerekli başvuruları yapmamıza rağmen vizyona girebilmek için gerekli olan Eser İşletme Belgesi sürüncemede bırakılmıştır. Bu haber tarafımıza vizyon tarihimiz olan 21 Şubat'tan yalnızca bir gün önce bize bildirildi."

"Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda konuyu görüşecek Üst Kurul'un birkaç gün sonra toplanacağını öğrendik. Belgemizin bu toplantıda teslim edilmesi için gerekli tüm girişimlerde bulunduk."

"Ovacık'tan yükselen, başta İlyas Salman olmak üzere değerli bir ekibin emekleriyle parlayan 'OY'una Geldik' filmimiz için temennimiz, yetkililerin bir an önce ilgili prosedürleri yerine getirmesidir. Yarın yönetmenimiz, yapım ekibimiz, oyuncularımız ile gerçekleştireceğimiz basın toplantısında tüm süreci detaylarıyla paylaşacağız."

"Başta yapımcılar, yönetmenler ve oyuncular olmak üzere kamuoyunu toplantımıza ve dayanışmaya davet ediyoruz."

İLYAS SALMAN: BELLİ Kİ BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞ

Filmin başrol oyuncusu İlyas Salman da kazım Öz'ün açıklamasını X hesabından "Büyük emekle çekilen filmimizin gösterimine engeller çıkarılmak isteniyor. Belli ki galada gördüğümüz büyük ilgi birilerini rahatsız etmiş. Tüm sinemaseverleri dayanışmaya davet ediyorum" mesajıyla paylaştı.

FİLMİN KONUSU:

İktidar partisinin adayı Hıdır Diri, rakiplerini elemiş ve artık başkanlık koltuğuna oturmuştur. Çiçeği burnunda başkanı rant kavgası, sağ partinin ilçeye hiç de uymayan talepleri ve zorlamaları ile vaatlerle kandırılmış halkın haklı protestosu beklemektedir.

Film, seçimden birkaç gün önce hapisten çıkan Şilan'ın otostop çekerek aracına bindiği bir yönetmenin gözünden Türkiye'de belediyelerin işleyişini, iktidar ilişkilerini, rant kavgalarını ve bir halkın nasıl 'oy'una geldiğini' mizahi bir dille anlatıyor.