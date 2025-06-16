İstanbul Beyoğlu’nda Galata Kulesi’nden düşen Naci G. (22), yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kuleye gelen Naci G., henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Naci G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, ilk değerlendirmelere göre intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.