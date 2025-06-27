Muslera’nın ayrılmasıyla birlikte dört koldan kaleci arayışına başlayan Galatasaray şu anda tek bir isme yoğunlaştı: Djordje Petrovic. Henüz 25 yaşında olması, gelecek vadeden isimler arasında gösterilmesi ve son olarak kiralık oynadığı Strasbourg’daki başarılı performansı sarı-kırmızılıların Sırp file bekçisini tercih nedeni.

CİMBOM’A SICAK BAKIYOR

Ancak Chelsea’nin talep ettiği 25 milyon Euro, bu transferin önündeki en önemli engel. Djordje Petrovic, Cimbom’a sıcak bakıyor. İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturan Aslan fiyatı düşürmek için yoğun çaba harcıyor. Şu ana kadar Premier Lig ekibini ikna edemeyen Galatasaray’ın kiralama formülünü de devreye soktuğu gelen haberler arasında.