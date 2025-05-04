Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından şampiyonluk yarışında Galatasaray büyük bir avantaj elde etti.
Sivasspor'u 4-1 ile geçen Galatasaray, Fenerbahçe'nin 8 puan önünde haftayı kapattı.
Galatasaray kalan 4 maçında 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Bir sonraki hafta Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında puan kaybetmesi halinde Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.
5. yıldızı takmaya çok yaklaşan Galatasaray tarihinde daha önce hiç 3 hafta kala şampiyon olamadı.