Galatasaray, milli takım arası öncesindeki 30 günlük yoğun maç programından 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle çıktı. Sarı-kırmızılılar, 5'i Trendyol Süper Lig'de, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca Barcelona'ya yenildi.

Bir önceki milli araya Trabzonspor karşısındaki 4-0'lık yenilgiyle giren Galatasaray, bu kez başarılı bir dönemi geride bıraktı. 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçla başlayan süreç, Amed karşısında alınan 4-3'lük galibiyetle tamamlandı.

Ortalama dört günde bir maça çıkan sarı-kırmızılı ekip; Kasımpaşa, Fenerbahçe, Lille, Stuttgart, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Amed'i mağlup etti.

BATRAKOV'DAN 8 MAÇTA 6 GOL

Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, bu dönemdeki 8 resmi maçın tamamında forma giydi ve 6 gol attı. Batrakov, gollerinin 4'ünü Şampiyonlar Ligi'nde, 2'sini Süper Lig'de kaydetti.