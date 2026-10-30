Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar baştan sona üstün bir oyun oynadığı karşılaşmadan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’a 3 puanı getiren golleri 12. dakikada Osimhen, 28. dakikada Yunus Akgün, 49’da Batrakov ve 55’te Leao attı.

PUAN FARKINI 5’E ÇIKARTTI

Yoğun bir fikstürden geçen Okan Buruk ve öğrencileri önemli bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Galatasaray puanını 25’e çıkarttı ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Amedspor’la olan puan farkını 5’e çıkarttı.

Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’la karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, milli ara öncesi ligde Amedspor’u ağırlayacak.

Konyaspor ise 8 puanda kaldı, yeşil-beyazlılar gelecek hafta Samsunspor’a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı. 7' Kaleciyle karşı karşıya kalan Leao'nun şutunu Bahadır kornere çeldi. 12' GOLL Galatasaray öne geçti. Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Osimhen çok iyi yükseldi ve topu filelerle buluşturdu: 0-1. 28' GOLL Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün uzaktan çok sert vurdu, kaleci Bahadır'ın çabasına rağmen top filelerle buluştu: 0-2. 29' Konyaspor gole çok yaklaştı. Dompe ortasını yaptı, Deniz yükselip kafayı vurdu ancak Uğurcan çizgi üzerinde kritik bir müdahaleyle gole izin vermedi. 39' Konyaspor'da Muleka'nın kafa vuruşu direkten auta çıktı. 45+5'te Leao ve Osimhen paslaşmalarla ilerledi, Osimhen'in ceza sahası içinden vurduğu şutu kaleci kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI GOLLER DEVAM ETTİ

46' Maçın ikinci yarısı başladı. 49' GOLL Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Batrakov rakiplerinden sıyrıldı, ceza sahası çizgisinden sağ direğin içine müthiş vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-3. 54' Galatasaray penaltı kazandı. Leao'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. 55' GOLL Topun başına geçen Leao takımının dördüncü golünü attı. Portekizli futbolcu Galatasaray formasıyla ilk golünü attı: 0-4. 61' Galatasaray’da 5 oyuncu değişikliği birden: Yunus Akgün, Batrakov, Torreira, Sara ve Osimhen oyundan çıktı; yerlerine Ugochukwu, Nhaga, Deniz, İlkay Gündoğan ve Sane girdi. 73' Mostafa Mohamed topu saklayıp pasını Bardhi’ye verdi. Bardhi şutunu çekti ancak top auta çıktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.