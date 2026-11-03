UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray öne geçtiği maçta Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray U19, 23. dakikada Berat Luş ile öne geçti. Alman ekibi, 49. dakikada Enis Redzepi ile eşitliği sağladı. Arda Tagay, 73. dakikada sarı kırmızılıları yeniden öne geçiren golü attı. Stuttgart, 87. dakikada ceza sahası dışından Brayan Kenmoe'nin golüyle skoru eşitledi. 2 PUANA ULAŞTI 2 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Galatasaray, puanını 2'ye yükseltti. Stuttgart ise puanını 4 yaptı. Galatasaray U19, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Stutgart ise Inter deplasmanına gidecek.

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