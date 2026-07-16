Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda deneyimli oyuncu Arslan Ekşi'nin sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024'ten bu yana sarı-kırmızılı ekipte forma giyen 40 yaşındaki pasör ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak olarak ekle