Süper Lig’de şampiyonluğa ilerle yen Galatasaray bugünkü Sivasspor karşılaşmasında 1 taşla 2 kuş vurmayı planlıyor!

Rams Park’ta ağırlayacağı rakibini yenmesi halinde 5. yıldıza bir adım daha yaklaşacak olan sarı-kırmızılılar ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe’ye de büyük psikolojik üstünlük kuracak. Çünkü aradaki fark maç fazlasıyla 8’e yükselecek.

İŞTE GALATASARAY-SİVASSPOR MAÇI BEKLENEN 11'LERİ:

Cimbom böylece ezeli rakibinin Beşiktaş ile oynayacağı derbiye stresli çıkmasını sağlayacak. Teknik Direktör Okan Buruk konsantrasyon vurgusu yaparken, öğrencilerini de bu hesap üzerinden motive etti.

Tecrübeli hoca, “Avantajlı bir konumdayız ancak henüz hiçbir şey bitmedi. İyi bir hava yakaladık. Bunu devam ettirelim. F.Bahçe’nin 8 puan geride derbiye çıkması çok önemli” dedi.

BARIŞ SAHAYA SALLAI KULÜBEYE

Türkiye Kupası’nda kırmızı, Süper Lig’de ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Sivasspor’a karşı sahada olacak. Bu periyotta bulduğu şansı iyi değerlendirip, Konyaspor’a 2 ve Eyüpspor’a 1 gol atan Roland Sallai ise kulübeye çekilecek.