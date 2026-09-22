Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılı takım, sezona bu başarıda büyük katkıları olan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen gibi oyuncuları kadroda tutarak girdi.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yanı sıra Sacha Boey, Yaser Asprilla, Noa Lang, Ahmed Kutucu ile yollarını ayıran "Cimbom" Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Lesley Ugochukwu, Deniz Gül, El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı.

Yaklaşık 80 milyon avro harcadı

Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcu için yaklaşık 80 milyon avro ödedi. Rafael Leao'ya 38 milyon avro, Aleksey Batrakov'a 25 milyon avro ve Deniz Gül'e 10 milyon avro ödeyen sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu'yu yaklaşık 3 milyon 500 bin avro ve El Chadaille Bitshiabu'yu da 2 milyon avro karşılığında kiraladı.

Bonservisi kiralanan oyunculardan Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon avro ve Lesley Ugochukwu'nun da şarta bağlı satın alma opsiyonunun yaklaşık 26 milyon 200 bin avro olduğu açıklandı.

Transferlerden skor katkısı alamadı

Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı 5 oyuncu henüz skor katkısı veremedi. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Galatasaray, toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligdeki 13 gole Victor Osimhen 6, Gabriel Sara 2, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez adını yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting ile yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inacio kendi kalesine gönderdi.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 resmi maçta 230 dakikada sahada kaldı. Aleksey Batrakov, 5 resmi mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 resmi karşılaşmada 155 dakika, Lesley Ugochukwu ise 5 resmi maçta sadece 62 dakika süre aldı. El Chadaille Bitshiabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiremedi. Kadroya yeni katılan 5 oyuncu, söz konusu maçlarda takıma gol katkısı veremedi.