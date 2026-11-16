Ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını çok yönlü sürdüren Galatasaray yönetimi, bir yandan A takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde dururken diğer yandan da kulübün genç yetenek havuzunu genişletmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı kurmayların bu doğrultuda rotasını Almanya'ya çevirdiği ve transfer listesinin ilk sırasına Viktoria Köln U19 forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege Sarıkaya'yı yazdığı belirtildi.

Köln doğumlu olan ve futbola adım attığı U8 yaş kategorisinden bu yana aralıksız olarak Viktoria Köln altyapısında gelişimini sürdüren genç futbolcu, kulübünün en parlak akademi oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

GOLLERİN TAMAMI AKAN OYUNDA

Orta saha bölgesinde görev yapmasına rağmen ceza sahası içindeki etkinliği ve yüksek skor üretkenliğiyle ön plana çıkan Ege Sarıkaya, bu sezon ortaya koyduğu istatistiklerle dikkatleri üzerine çekti.

Almanya U19 Gençlik Ligi G Grubu'nda geride kalan 9 karşılaşmada tam 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 17 yaşındaki yetenek, bu gollerin tamamını penaltı vuruşu kullanmadan, akan oyunda kaydetti. Hücum yönü güçlü profiliyle dikkat çeken genç oyuncunun bu çıkışı, sarı-kırmızılı scout ekibinin de yakın takibine girdi.