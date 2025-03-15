Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0'la geçti. Victor Osimhen’in 3 gollü resitaline Alvaro Morata 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı. Taraftarını mest eden sarı-kırmızılılar bitime 9 maç kala şampiyonluk şarkılarını artık yüksek sesle söylemeye başladı.
YÖNETİM DEVREDE
Şampiyonluk yarışında kritik bir döneme girilirken Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi. Antalyaspor karşılaşması öncesi futbolcuların 2024-25 sezonunda elde ettiği 200 milyon TL galibiyet primleri hesaplara yatırıldı. Hiçbir oyuncunun prim özelinde alacağının kalmadığı belirtilirken, 2 ay geriden gelen maaş ödemelerinin de mart sonuna kadar yapılacağı öğrenildi.