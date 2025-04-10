Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, evinde ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların ezeli rakibi karşısında 5.5 yıl sonra elde ettiği ilk galibiyet oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe cephesinde önemli bir karar alındı.

TEKNİK KADROYA VEDA

Fenerbahçe Kulübü, alınan mağlubiyetin ardından Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Marco Fenoglio, yardımcısı Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizio Negro ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır. Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."

3 GÜN ÖNCE KUPA KAZANDILAR

7 Nisan'da İzmir’de düzenlenen AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenerek üst üste ikinci, toplamda beşinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, kupayı Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimize götürdü.

GÖZLER İKİNCİ MAÇTA

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 12 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da, bu kez Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, sahasında kazanarak seriyi üçüncü maça taşımak istiyor.

Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik kadroda yapılan bu değişiklik, Fenerbahçe’nin sezonun geri kalanı için nasıl bir rota çizeceğini de merak konusu haline getirdi.