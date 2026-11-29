Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Rafael Leao'dan kötü haber geldi. Takvim'in haberine göre; Portekizli yıldızın, yaşadığı sakatlık sebebiyle ligin ilk yarısında forma giyemeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin Amedspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Leao'nun sağ üst arka adale grubunda ciddi zorlanma ve kanama tespit edilmişti. SAKATLIĞININ DAHA CİDDİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Tedavisine Katar'da devam eden 27 yaşındaki futbolcunun, 8 Aralık'ta AEK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak yapılan değerlendirmelerde sakatlığının tahmin edilenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı ve yıldız oyuncunun ilk yarıyı kapattığı belirtildi. Önümüzdeki hafta İstanbul'a dönmesi beklenen Leao'nun, burada bireysel çalışmalara başlaması planlanıyor. GAZİANTEP FK MAÇINA YETİŞMESİ PLANLANIYOR Portekizli futbolcunun, 17 Ocak 2027'de oynanacak ve ligin ikinci yarısına start verecek Gaziantep FK karşılaşmasında sahada olması hedefleniyor. Rafael Leao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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