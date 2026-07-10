Can Uzun transferinde Galatasaray'a İtalya Serie A'dan rakip çıktı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

BONSERVİSİ 45 MİLYON EURO

Haberde, sportif direktör Tony D'Amico'nun hem Alman kulübü hem de oyuncunun menajerleriyle ilk temasları kurduğu belirtildi. İtalyan ekibinin, 2005 doğumlu futbolcu için yaklaşık 45 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiği aktarılırken, taraflar arasında pazarlık ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Son olarak Greenwood transferinde Fenerbahçe’yle yarışan Roma, İngiliz futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kaptırmıştı.

ADI GALATASARAY’LA ANILIYOR

Can Uzun'un adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmış, sarı-kırmızılıların milli yıldızı yakından takip ettiği öne sürülmüştü. Teknik Direktör Okan Buruk’un transfer listesinin başına yazdığı Can Uzun için, sarı-kırmızılı yönetim tüm şartlarını zorluyor.